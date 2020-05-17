شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسني بعد طعن ياسر جلال فى "الفتوة":"مش ده تمثيل بس والله زعلان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النجم أحمد صلاح حسني، على أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل الفتوة، والتي شهدت أحداث متسارعة انتهت بالمواجهة بينه وبين الفتوة ياسر جلال، وطالبه بإعادة مواجهته للحصول على فتونة الجمالية ورفض حسن الجبالي، رفع "النبوت" في وجه شقيق زوجته، وبعد أن أعطى له ظهره لينصرف طعنه عزمي بالسكين غدراً، ليحصل على فتونة الجمالية.



احمد صلاح حسنى على تويتر

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ووجه الفنان احمد صلاح حسني، رسالة مؤثرة على مشهد الغدر في مسلسل الفتوة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "صراع النفس البشرية للإنسان علي الارض مشهد الغدر فيه درس كبير وهو انك عمرك ما تسلم رأسك للشيطان وانت غاضب وغير قادر علي التفكير الخيانة والغدر أبشع صفه لأي انسان علي الارض لا اعتقد أن هناك ابشع من أن تكون خائن حتي لو ندمت علي ما فعلت هيكون فات الأوان مش ده تمثيل بس والله زعلان".

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم: مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس .