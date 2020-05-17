شكرا لقرائتكم خبر عن نحت تمثال له..طالب يحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام على طريقته الخاصة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ80، الذى يحل اليوم الأحد الموافق 17 مايو، حيث ولد فى ذات اليوم من العام 1940، واحتفل به جميع محبيه و جمهوره و أصدقائه من الوسط الفني فى مصر والوطن العربى، ولكن احتفل به الطالب عرفات محسن الطالب في الصف الثاني الثانوي على طريقته الخاصة حيث نحت تمثال له، واستغرق أسبوع واحد فقط فى تنفيذه ونشر صورة التمثال علي صفحته الشخصية بـ فيس بوك.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، حيث نشر رئيس مجلس إدارة الشركة رجل الأعمال تامر مرسى، فيديو للزعيم عادل إمام جاء فيه مقتطفات من أبرز أدواره وأعماله التى قدمها على مدار تاريخه الفنى فى السينما والدراما والمسرح.

واستعرض أعمال الزعيم عادل إمام على أنغام أغنية جديدة تحمل اسم "عادل إمام الأول" والتى نالت إعجاب كل محبيه ومتابعيه من أنحاء الوطن العربى، والأغنية من غناء محمد كيلانى فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلى، توزيع هانى ربيع، وغناء محمد كيلانى.

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ويعرض للزعيم عادل إمام حاليا فى الموسم الرمضانى، مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذى يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.



