شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمر الشريف ومحمود ياسين فى مسلسلات 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجوم الزمن الجميل، ستظل تجربتهم تطارد كل من يأتى بعدهم، سواء بجودة الأعمال أو جمال الأداء أو حتى الشكل والملامح .
مفارقة طريفة شهدتها مسلسلات رمضان هذا العام بوجود اثنين من الممثلين الشباب تتطابق ملامحهم مع نجمين كبيرين مثل عمر الشريف ومحمود ياسين .
فى مسلسل البرنس ومسلسل 100 وش، مع أول مشهد للممثل الشاب أحمد حسنين تحول اسمه لترند على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب الشبه الكبير بينه وبين النجم العالمى الراحل عمر الشريف، أما الشبه الآخر فهو للممثل الشاب حسنى شتا، الذى ظهر فى مسلسل ليالينا 80 ويشبه النجم الكبير محمود ياسين .
فى الفيديو التالى نستعرض بمزيد من التفاصيل أوجه الشبه بين هؤلاء الممثلين الشباب وعمالقة الفن الجميل..
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