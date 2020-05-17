صورة نادرة من خطوبة الفنان مصطفى متولي وشقيقة عادل إمام

كتب امير فتحي في الأحد 17 مايو 2020 02:59 مساءً - تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة من خطوبة الفنان الراحل مصطفي متولي علي شقيقة عادل إمام، حيث ظهر فيها الفنان مصطفى متولي وهو يضع الخاتم في يد العروس شقيقة الزعيم الذي كان يجلس بجوار شقيقته.

حازت تلك الصورة علي إعجاب وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا، الذين تباينت آراءهم حول وجود شبه بين العروس وبين شقيقها، حيث أكد البعض أنها تشبهه بملامح الوجه و بلون البشرة، بينما نفي البعض وجود شبه مؤكدين علي جمال وجهها ونعومة ملامحها.

Advertisements صورة من خطوبة الفنان مصطفي متولي علي شقيقة الزعيم عادل إمام

يُذكر أن الفنان مصطفى متولي، توفي يوم 5 أغسطس عام 2000، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ51.

كما يُذكر مشاركة الزعيم عادل إمام في الموسم الدرامى الرمضاني الحالي2020 من خلال مسلسل “فلانتينو”.ويشاركه في بطولته الفنانة دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

وتدور أحداث المسلسل حول “نور عبد المجيد” الشهير بـ “فلانتينو” يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما،كما يتعرض لعمليات نصب وإحتيال وذلك بسبب تشابه الأسماء مع آخرين، فتبدأ رحلة البحث عنهم بمساعدة ابن اخته وسط سلسلة من الأحداث والمواقف الطريفة بين الزعيم ونجوم العمل الآخرين.