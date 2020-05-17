كتب امير فتحي في الأحد 17 مايو 2020 02:59 مساءً - نشر نجم مواقع التواصل الإجتماعي السعودي ” ريان جيلر ” مقطع فيديو هاجم فيه الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” على خلفية هجومها على الفنان المصري ” محمد رمضان ” ووالده .
فقال ريان جيلر في مقطع الفيديو الذي نشره عبر أحد حساباته على شبكات التواصل الإجتماعي : ” منزلة صورة لمحمد رمضان ووالده وتتشمت بشكله وتقول ياما يخوف .. إنتي نظرتي إلى نفسك في المراية ” .
وتابع : ” انتي اتشمتي فيني وأنا مريض بس مش من العدل إني اتشمت فيكي بشي ما الك ذنب فيه زي شكلك ” .
وأضاف ريان جيلر : ” راحت واتسمكرت في إيران ولا نفع معاها أي شئ .. لا شكل ولا أخلاق اتعالجتي في الطب النفسي ولا نفع معاكي.. روحي اتضبضبي في بيتكم بس ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ريان جيلر عن مي العيدان بعد هجومها على محمد رمضان : ” الله يشفيك لا شكل ولا أخلاق “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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