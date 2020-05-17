استئناف تصوير «حاسب تحلم» لهشام ماجد بعد عيد الفطر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستأنف الفنان هشام ماجد تصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم “حاسب تحلم”، وذلك بعد موسم عيد الفطر القادم 2020، فى العديد من الديكورات، وذلك بعد توقفه عدة أسابيع، ويجمع الفيلم لأول مرة بين هشام ماجد وشقيقه محمود ماجد، كما يتولى خلاله محمود ماجد مهمة التأليف بجانب البطولة، ويشهد ظهورا خاصا من نوعه لهشام ماجد، كضيف شرف الفيلم، الذى يتولى إخراجه محمد ربيع.

ويضم فيلم “حاسب تحلم”، عدد من النجوم منهم الفنانة ليلى عز العرب والفنان القدير أحمد خليل، كما يشارك فى بطولته؛ أحمد جمال سعيد وداليا شوقى وبكرى قباقيبى وكمال الدبيكى وجيهان، وندى نادر.

وتدور قصة الفيلم فى إطار كوميدى تخيلي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الناس فى المستقبل والذى يتحول فيه حلم أى شخص لواقع يؤثر على حياته، حسبما كشف المخرج محمد ربيع، موضحا أنها تجربة درامية مختلفة عن السائد فى عالم الأفلام الروائية الطويلة.

والجدير بالذكر أن فيلم “حاسب تحلم”، يعد مغامرة فنية جديدة للمخرج محمد ربيع، ويعيد تعاونه الناجح مع داليا شوقى ومحمود ماجد بعد بطولتهما لفيلمه الأول “مكتوب”، منذ سنتين، كما قدم ربيع العديد من الأعمال الفنية فى مجال الإعلانات والكليبات الغنائية آخرها إخراجه أغنية “وإيه يطمن” للفنان هانى عادل.