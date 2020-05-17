وفاة الممثل الأمريكي فريد ويلارد بطل "مودرن فاميلي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الممثل الكوميدي الأمريكي فريد ويلارد، الحائز 4 جوائز "إيمي"، عن عمر ناهز 86 عاما.
ولم يكشف وكيل أعماله، مايك إيزنشتات سبب الوفاة ولا مكان حصولها.
واشتهر الراحل بالأدوار الكوميدية، وشارك في العديد من الأفلام بينها "أنكورمان" و"ذيس إيز سباينل تاب"، ومسلسلات بينها العمل الكوميدي "مودرن فاميلي".
وأثار نبأ وفاة ويلارد سلسلة رسائل تكريمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ممثلين بينهم جيمي لي كورتيس التي كتبت عبر تويتر "شكرا على الضحكات القلبية سيد ويلارد".
كما غرّد الممثل ستيف كاريل قائلا "فريد ويلارد كان أطرف شخص عملت معه. لقد كان رجلا لطيفا ورائعا".
وقد عرف المشاهدون ويلارد أخيرا بدور والد الممثل تاي بوريل (شخصية فيل دانفي) في المسلسل التلفزيوني الكوميدي الناجح "مودرن فاميلي".
وأضحك ويلارد، أجيالا من المشاهدين في أفلام كثيرة على مر العقود الماضية، بينها "وايتينج فور غافمان" و"إيه مايتي ويند" و"بست إن شو".
وقد بدأ ويلارد مسيرته المسرحية مع انتقاله إلى نيويورك في نهاية الخمسينات.
وشارك في الكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، بينها ظهوره بدور هانك ماكدوجال في المواسم الأجدد من مسلسل "إيفريبادي لافز رايمند" الكوميدي الشهير.
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