وتستمر الحياة.. "الصحة الخليجي" يعلن إجراءات "العودة بعد كورونا"

أصدر مجلس الصحة لدول التعاون الخليجي إرشادات العودة إلى الحياة بعد انتهاء فيروس كورونا المستجد.



وشدد المجلس، السبت، على ضرورة الاستمرار في سلوكيات الوقاية الشخصية من الأمراض المعدية، كأسلوب حياة.

ووضع مجلس صحة لدول التعاون الخليجي، 5 نقاط أساسية كإرشادات للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد كورونا، وهي الحياة اليومية، والحياة العملية، والحياة الدراسية، والسياحة، ودور العبادة (الحياة الروحانية)، وجاءت الإرشادات كالتالي:

الحياة اليومية

وتتمثل في عودة المواصلات العامة وافتتاح الحدائق والأسواق والمطاعم والتجممعات والأندية الرياضية.

وشدد مجلس الصحة لدول التعاون الخليجي على أهمية التباعد الاجتماعي والتعقيم والنظافة الشخصية كشروط أساسية للعودة إلى الحياة اليومية.

ونبه على أهمية الحفاظ على مسافة آمنة بين رواد الحدائق والمطاعم والأندية الرياضية، وتعقيم الأسطح بصفة دورية ومستمرة.

وحول العودة للتجمعات، نصح المجلس وبشدة ضرورة أن يتجنب كبار السن تلك التجمعات، فضلًا عن أهمية تقليلها بقدر الإمكان.





الحياة العملية

خصص مجلس الصحة الخليجي بندًا كاملًا لوضع إرشادات توعوية لأصحاب العمل والعاملين عند العودة مرة أخرى إلى العمل.

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وشدد على ضرورة أن يحافظ العاملين على مسافة آمنة، فضلًا عن ضمان تهوية جيدة في الأماكن والشركات المغلقة، بالإضافة إلى التوصية لإقامة الاجتماعات عبر الهاتف أو في أماكن مفتوحة.

الحياة المدرسية

العودة للمدارس بعد انتهاء كورونا، أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال الطلاب والأهالي على حد سواء.

ونصح مجلس الصحة الخليجي، بضرورة أن يحافظ الطلاب على مسافة آمنة مع زملائهم، على ألا تقل المسافة بين الطلاب عن مترين.

وشدد المجلس على أهمية التقليل من الاجتماعات الطلابية، فضلًا عن إرسال من يشعر بالتعب والإعياء إلى المنزل.

ونوه المجلس بضرورة أن يلتزم الطلاب بتعليمات المدرسة، فضلًا عن تعقيم أدواتهم المدرسية وعدم استعمال أدوات الغير لأي سبب، بالإضافة إلى تجنب المصافحة.

الحياة السياحية

نصح المجلس الصحي لدول مجلس التعاون الخليجي بضرورة تجنيب كبار السن السفر لأي مكان.

وناشد المسافرين بضرورة اتباع الإرشادات الصحية الموصى بها من قبل، فضلًا عن عدم ارتداء الكمامة إلا في حالة الشعور بالإعياء.

الحياة الروحانية

شدد مجلس الصحة الخليجي على ضرورة تجنب المصافحة بين المصلين، فضلًا عن تطهير وتعقيم اليدين بعد استخدام المصاحف والمنشورات داخل المسجد.



