خاص- أي مسلسل فضّل راغب علامة ونانسي عجرم مشاهدته في رمضان؟

يحقق مسلسل “أولاد آدم” نجاحاً كبيراً ويحظى بإشادات من المشاهير والمشاهدين بسبب حبكته الدرامية المشوقة التي تعكس الواقع المعيشي الذي يعصف بالعائلات العربية وسط صراعات كبيرة وقصص واقعية في إطار دراميّ مشوّق جداً للكاتب رامي كوسا الذي تخطى كل التوقعات بطريقة معالجته لكافة المواضيع والمحاور، بالإضافة الى إبداع المخرج الليث حجو القدير الذي ضخّ احاسيسا كثيرة لكل مشهد في المسلسل ضمن كادرات ابداعية جميلة كذلك فريق العمل كافة وأبطاله الذي ابدعوا بأداء ادوارهم حيث يضم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة، قيس الشيخ نجيب، رودني الحداد، ندى أبو فرحات، كارول عبود، طلال الجردي وغيرهم، ومن انتاج شركة ايغل فيلمز. ويعرض على شاشة MTV ومنصة شاهد خلال شهر الصوم.

وبهدف استطلاع آراء المشاهير حول ماذا يشاهدون من مسلسلات في رمضان، اتصل موقع “الخليج 365” بالنجمين راغب علامة ونانسي عجرم.

وأكد السوبرستار في دردشة معنا أنه يتابع مسلسل “اولاد آدم” وقال “وكتير حابو”، وتابع كاشفاً أنه أحبّ كل الشخصيات دون استثناء لأن العمل محترف ضمن انتاج جميل، بالاضافة الى ابداع الممثلين والاخراج والكادر الفني بأكمله.

أما النجمة نانسي عجرم فقد اثنت بدورها على المسلسل مؤكدة لموقع “الخليج 365” أنها تُشاهد مسلسل “أولاد آدم” فقط خلال شهر رمضان.