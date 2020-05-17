دنيا بطمة تؤكد حملها الثاني.. وهذا ما قالته عن نوع جنينها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة المغربية دنيا بطمة خبر حملها بطفلها الثاني الذي تم تداوله منذ ما يقارب الشهرين، وذلك خلال بث مباشر عبر إنستغرام.

وبدأ الحديث خلال إجابة بطمة عن هل عانت بحملها في طفلتها الأولى غزل، لتؤكد أنها عانت بشكل كبير جدًا، ليوجه المذيع سؤالا لها حول هل تعاني في حملها الحالي، لتجيب بطمة بنعم.

أما عن نوع الجنين، فقالت بطمة إنها حتى اللحظة لا تعرف، وأضافت بأنه بعد أسبوعين ستتمكن من معرفة جنس الجنين مشيرة إلى أنها من الممكن أن تجري لايف جديدا حينها.

يُشار إلى أن عمة الفنانة دنيا بطمة كانت سربت خبر حملها منذ فترة، وذلك خلال قضية "حمزة مون بيبي" التي تورطت فيها دنيا إلى جانب شقيقتها ابتسام، وقالت إن دنيا تذهب للتحقيق وهي في حالة إرهاق بسبب الحمل.

وعلى صعيد آخر، قررت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش المغربية تأجيل محاكمة الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام ومصممة الأزياء عائشة عياش، على خلفية قضية حساب ابتزاز المشاهير "حمزة مون بيبي"، إلى شهر حزيران المقبل وتحديدًا يوم 11.

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هذا وأصدر قاضي التحقيق في ابتدائية مراكش قبل مدة، قرارا بإسقاط تهمة "المشاركة في النصب" عن دنيا بطمة، مع استمرار وضعها تحت المراقبة بسحب جواز السفر ووضع الكفالة.

وبدأت دنيا بطمة مشوارها الفني بمشاركتها في برنامج Studio 2M، وهو من أشهر البرامج لاكتشاف الأصوات في المغرب، كما أنهت دراستها في مجال السياحة قبل مشاركتها في البرنامج الشهير عرب أيدول عام 2011 بالموسم الأول منه.

تزوجت دنيا بطمة من مدير أعمالها موفق الترك الذي يشتهر بالوسط الفني بمحمد الترك في صيف 2013، والد المغنية والمتسابقة في أرابز غوت تالنت حلا الترك. و في سنة 2017 رزقت دنيا بطمة وزوجها محمد ترك بابنة سميت بغزل.

في بداية زواجها كانت علاقة دنيا بابنة زوجها حلا جيدة جدًا، إلا أن هذه العلاقة توترت بعد عودة حلا وأشقائها إلى والدتهم السيدة منى السابر، لتبدأ الحرب الكلامية بينهم، وتعتبر بطمة من النجمات المثيرات للجدل في الوسط الفني بشكل كبير لكثرة المشاكل التي تدور حولها.