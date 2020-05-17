هناء الركابي عن تكلفة قناة داوود الشريان: إغلاقها أنفع لميزانية الدولة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شنت الإعلامية السعودية هناء الركابي، هجوما حادًا على قناة sbc التي يمتلكها مواطنها الإعلامي داود الشريان، وذلك بسبب إنفاقه عليها مبلغ نصف مليار ريال في عامين فقط، متوقعة إغلاقها في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وقالت هناء الركابي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏"يقال إن ما صرف على قناة sbc التي أنشأها داوود الشريان من سنتين إلى اليوم نصف مليار ريال، هل ما قدمته يستحق كل هذا المبلغ المهول؟ أتوقع في ظل ألأزمة الاقتصادية الحالية إغلاقها وتوفير مصاريفها أنفع لميزانية الدولة الكريمة".

وأضافت ردا على متابع اتهمها بالنفاق بسبب تأييدها في السابق لداود الشريان قائلة: ‏"‎والله أعترف أنني كنت مخدوعة فيه أيام برنامج الثامنة حالي حال أغلبية الشعب".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع تدوينتها، معلقين: "‏‎‎من افتتاحها مالقيت برنامج يستحق المتابعة بعكس قناة ذكريات تكلفتها البث فقط فجميع محتواها موجود مسبقًا.. ‏‎أستاذة هناـ هل برامج هذه القناة تتواكب مع أمجاد وتاريخ وتراث هذه البلاد، وهل دافعت هذه من خلال طواقمها عن قيم وموروثات الشعب السعودي وهل تحدثت عبر برامجها عن دورالمملكة الريادي وهل وقفت، ضد من يحاولون تشويه سمعة البلاد كل هذه الأسئلة تطرح على معالي وزير الإعلام المكلف".

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من ناحية أخرى، كانت قناة SBC السعودية قد أعلنت عن عودة البرنامج الحواري الاجتماعي "برنامج داود الشريان"، والذي أثار جدلا واسعًا في الأوساط السعودية، وذلك بعد إيقافه مؤخرًا بسبب مطالبات شعبية غاضبة بمنع عرضه ومحاسبة الشريان جرّاء بعض الحلقات التي اعتبرها الكثير من المتابعين تجاوزًا غير مقبول، وحبكة درامية مرفوضة.

وكانت قد أعلنت قناة "SBC" الفضائية السعودية، بدء بثها رسميًا منذ عامين بمحتوى جديد وجريء، وهنأت القناة التي حلت محل القناة الثقافية السعودية، مشاهديها، وبدأت البث باسمها الجديد، مبتدئة ببث تصريحات لوزير الثقافة والإعلام عواد العواد، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان، يؤكدان فيها على تلقي القناة دعمًا رسميًا كبيرًا بهدف جذب المشاهد السعودي.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية، قد أعلنت الشهر الماضي عن تقديم محتوى جديد لقناتها الفضائية الثقافية يتضمن مسلسلات وبرامج حصرية.