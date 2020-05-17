طرح تيزر أحدث أغاني ماجد المهندس

نشر الحساب الرسمي لشركة روتانا بموقع "إنستجرام"، تيزر أغنية "شكرا" أحدث أغاني ماجد المهندس.

وكتب الحساب: "‫جمهور البرنس، ماجد المهندس، على موعد مع الطرب أول أيام العيد، أغنية شكراً‬، ‫كلمات ساجي‬، ‫ألحان أحمد الهرمي، وترقبوها على تطبيقDeezer‬ ‬".

يُذكر أن الفنان ماجد المهندش شارك مؤخرا في أوبريت (إنتوا لها)، مع الفنانة أصالة وعدد من النجوم

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