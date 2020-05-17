طرح تيزر أحدث أغاني ماجد المهندس

نشر الحساب الرسمي لشركة روتانا بموقع "إنستجرام"، تيزر أغنية "شكرا" أحدث أغاني ماجد المهندس.
وكتب الحساب: "جمهور البرنس، ماجد المهندس، على موعد مع الطرب أول أيام العيد، أغنية شكراً، كلمات ساجي، ألحان أحمد الهرمي، وترقبوها على تطبيقDeezer ".
يُذكر أن الفنان ماجد المهندش شارك مؤخرا في أوبريت (إنتوا لها)، مع الفنانة أصالة وعدد من النجوم
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