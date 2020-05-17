إنجي خطاب تشارك جمهورها بصورة جديدة

نشرت الفنانة انجى خطاب صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : ماشاء الله تبارك الرحمن ربنا يسعدك ويفرح قلبك

احلا انجي دي ولا اي

ام عيون جميله

منورة كل صورك جميلة

يذكر أن شاركت الفنانة إنجي خطاب في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي. Advertisements

كما شاركت الفنانة إنجيخطاب بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي. قد يهمك أيضا: إنجي خطاب تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة من داخل منزلها شاهد إنجي خطاب تستعرض جمالها بإطلالة شتوية من داخل سيارتها

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