أصالة تستقبل عامها الحادي والخمسين بالبكاء على الهواء

القاهرة – لايف ستايل
في بث مباشر من منزلها احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بعيد ميلادها الـ51 مع جمهورها، حيث أكدت أنها لم تكن تحب الاحتفال بعيد ميلادها عندما كانت شابة.
وقالت أصالة خلال مقطع الفيديو الذي عرض خلال برنامج "mbc trending" إنها عاشت في متاهات الحياة منذ سنوات، مشيرة إلى أنها تحتفل الآن بعيد ميلادها الـ51 سنة.
وبكت الفنانة أصالة متأثرة بالعمر أثناء احتفالها بعيد ميلادها مع جمهورها عندما تحدثت عن عمرها، خاصة أنها لا تحب فكرة الاحتفال بأعياد الميلاد أو تقدم السن.
واستكملت أصالة حديثها مع الجمهور وقدمت مجموعة من الأغاني خلال البث المباشر الذي بثته للتفاعل مع متابعيها، حيث تفاعل معها الكثيرون من النجوم والجمهور يهنئونها بعيد ميلادها.
وكانت أصالة أعلنت انفصالها بداية عام 2020 الجاري عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 13 عاماً إلا أنها عادت مع بداية شهر رمضان وأعلنت افتقادها لطارق على مائدة إفطارها، وهو ما عده البعض إرهاصة لعودة العلاقة بينهما من جديد.
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