التعليق الأول من سوزان نجم الدين بعد حلقتها مع رامز جلال

استضاف برنامج mbc trending النجمة السورية سوزان نجم الدين بعد عرض حلقتها من برنامج "رامز مجنون رسمي"، حيث تحدثت عن أصعب اللحظات التي عاشتها بسبب رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي"، قائلة: "أقسم بالله العظيم ما كنت أعرف إنه مقلب".

وأضافت أنها ذهبت إلى البرنامج على أنه لقاء مع الإعلامية أروى، ولكنها تفاجأت بالمقلب وأصيبت بالصدمة عند رؤيتها لرامز جلال.

وأوضحت أنها شخص يعشق المغامرات والصدمات، لذلك ظهرت بهذا الشكل، مشيرة إلى أنها كانت تعتقد أن برامج المقالب مفبركة، ولكن بعد وقوعها ضحية لبرنامج "رامز مجنون رسمي" تأكدت أنها حقيقة.

وأشارت إلى أنها انسانة تحب الحياة والضحك والمرح وليس لديها أي حسابات، ودائماً تتعامل مع الأمور ببساطة، وكل من يعرفها يعرف أنها تحب المغامرات، مضيفة: "أثناء وجودي مع رامز جلال شعرت أنني في الملاهي".

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ونوهت إلى أن مقلب رامز كان تجربة لطيفة، واستمتعت بكل الفقرات إلا مقلب الثعبان، مشيرة إلى أن ابنها وتقصد حمادة هلال، أرسل رسالة إلى رامز جلال وقال له "كله إلا أمي يا رامز".

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