ناصر القصبي ينتقد غيث الإماراتي بسبب "ابو سليم"

القاهرة – لايف ستايل
انتقد النجم السعودي ناصر القصبي استضافة الفنان اللبناني القدير صلاح تيزاني (92 عاماً) المعروف بلقب "ابو سليم"، في برنامج اطمأن قلبي من تقديم الإماراتي غيث.
وغرّد في حسابه الرسمي على "تويتر": "البرنامج الأماراتي ليطمئن قلبي حقق نتائج طيبه في المواسم السابقه لفكرتة الأنسانيه النبيله ولا شك ان صناع هذا البرنامج مشكورين قد قدموا مساعدات عظيمه للبسطاء في كل مكان".
وأضاف: "لكن مساعدتهم لأشخاص معروفين كما هو مع الفنان ابو سليم ... أرآها مؤذية و مهينه في حقة وإن كان المقصد نبيلاً".
وكان غيث قدم لـ"ابو سليم" الذي شكى عدم وجود ضمان صحي للفنان في لبنان، ضماناً صحياً وراتباً شهرياً يستمر لمدة عامين.
وشهدت الحلق تأثر تيزاني بشكل عميق وبكائه أمام عدسة الكاميرا.
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