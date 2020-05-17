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ميلا ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار بوصلة رقص في عيدها الـ 11

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شاركت الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم"، امس السبت، بصور وفيديوهات من احتفالها بعيد ميلاد إبنتها “ميلا” التي أتمت عامها الحادي عشر.

وقد خطفت ميلا الانظار بعد ظهورها في فيديو وهي ترقص إحتفالاً بعيد ميلادها برفقة مختص بالرقص.

وكانت نانسي عجرم قد نشرت صور لها برفقة إبنتها من إحتفالات عيد الميلاد وعلقت بـ “أول حب بحياتي وأول فرحة بعمري.. كل سنة وإنت نور عيوني ودقات قلبي اللي ما بتنعد… عيدك أحلى أعيادي”.

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