أحمد فلوكس يكشف سبب فيديو إفطاره مع رجال أمن المجمع

أثار نشر مقطع فيديو للفنان أحمد فلوكس وهو يتناول طعام الإفطار مع أفراد أمن المجمع السكني الذين تشاجر معهم، جدلاً حول السبب الحقيقي الذي دعا فلوكس لأخذ تلك الخطوة.

الفنان أحمد فلوكس رد على تلك الأسئلة مؤكداً أنه حرر محضر تصالح مع الشركة المسؤولة عن الـ"كومبوند"، بعد اتصال العضو المنتدب للشركة به، وتأكيده أن هناك خطأ شخصياً نتج عنه تسريب مقطع من فيديو المشاجرة مع فرد الأمن.

وقال فلوكس في تصريحات صحافية: "بعد تقديم كافة الأدلة للنيابة العامة من جانب المحامي، علاء عابد، تلقى اتصالاً من العضو المنتدب والمسئول الإداري عن الكومباوند، أكد خلاله أنه بعد الفحص والتأكيد تم اكتشاف أن تسريب الفيديو هو عمل فردي شخصي ليس له علاقة بالشركة، وحينما تأكدوا أن هذا المقطع مشوه وليس حقيقياً، خاصة أن الفيديو كامل يظهر تعرض فلوكس للضرب بالشوم من فرد الأمن، وهو ما يثبت وجود خطأ من جانب فرد الأمن، لذلك فإن الشركة طلبت التصالح، مع تفويضه في أي إجراء يمكن اتخاذه تجاه فرد الأمن".

وأضاف: "كان ردي على العضو المنتدب أنني كنت أعمل كل الإجراءات القانونية كي آخذ حقي فقط، لكن عمري ما كنت هاحبس حد، لذلك وافقت على التصالح، وانتهى الموضوع".

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ووجه أحمد فلوكس الشكر لمسؤولي الشركة، لاهتمامهم بالكشف عن الحقيقة، مؤكدًا عدم وجود مشكلة مع فرد الأمن، وقال: "أنا متسامح مع الجميع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن أتسبب في حبس فرد أمن بسيط، ولجأت لتحرير محضر لإظهار الحقائق فقط، بعدما تداول البعض أجزاء من الفيديو مقتضبة، وهاجمني البعض، ومع ذلك لم أحمل ضغينة لأحد، ومسامح ومتسامح مع كل من اتهمني بالكذب، خاصة أننا في العشر الأواخر من رمضان".

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