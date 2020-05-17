نادية الجندي ترقص على "بنت الجيران" في "أغلب السقا"

حلت الفنانة المصرية نادية الجندي ضيفة على برنامج "اغلب السقا" الذي تقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي على قناة "mbc"؛ وتقوم فكرته على تحدي الفنان احمد السقا في عدد من الالعاب.

وخطفت نادية الجندي، 74 عاما، الانظار برشاقتها خلال بعض التحديات مثل لعبة “نط الحبل” التي قامت بها بنجاح؛ وكان أحمد السقا قد استقبل نادية الجندي على انغام أغنية بنت الجيران لـلفنانين حسن شاكوش وعمر كمال، حيث رقصا عليها سويا.

هذا ونجح السقا في الفوز على الجندي في اخر الحلقة حيث قال "انا كسبت النهاردة بس ما ينفعش يبقى معايا الاستاذة نادية الجندي واتبرع انا فانا باهديها التبرع"؛ لترد نادية الجندي "أنا مش زعلانة اني خسرت وانا سعيدة اني حاقدم الجائزة لجمعية رسالة".

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