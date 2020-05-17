شريهان تهنيء الزعيم بعيده الثمانين بصورة من حفل زفافهما

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"الخليج 365" من بيروت: إحتفلت الفنانة المصرية شريهان بالعيد الثمانين للزعيم عادل إمام، بنشر صورة من حفل زفافهما ضمن أحداث فيلمهما الشهير" خلي بالك من عقلك" عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام.

وعلقت عليها قائلة: "اسمك وحده يكفي!!! سعادة واحترام وفخر عادل إمام.. كل ثانية في عمرك ونحن وأبناؤنا نفتخر بك وجميعاً سعداء وطيبين بفنك وخُلُقَك وأخلاَقك وتاريخك. تابعت قائلة: شكراً عادل إمام المبدع الفنان المحترم في كل شيء وتاريخ مصري مشرف لنا.. كل سنة وأنت في منتهى الخير والصحة والسلامة والسلام والسعادة".

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