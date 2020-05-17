وليد توفيق لعادل إمام: "عقبال 100 سنة وتضلك زارع البسمة في قلوبنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان وليد توفيق، على تقديم التهنئة للزعيم عادل إمام، في عيد ميلاده الذي يوافق اليوم 17 مايو من كل عام.

ونشر وليد صورة لعادل إمام، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، معلقًا "حبيب قلبي أستاذ عادل عقبال 100 سنة، وتضلك زارع البسمة في قلوبنا".

جدير بالذكر أن عادل إمام يشارك في السباق الرمضاني الجاري بمسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، وضم العمل مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سمير صبري، محمد كيلاني، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، طارق الإبياري، هدى المفتي، إنتاج شركة ماجنوم.