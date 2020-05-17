في عيد ميلاده الـ 80..عمرو أديب: عادل إمام كان ممكن يتقتل في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

قدم الإعلامي عمرو أديب، التهنئة للزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 80، الذي يوافق اليوم الأحد، قائلا: "عادل إمام الناس تعرفه بأنه صانع البهجة، لكن لا تعرف أن له مواقف بطولية".

وقال عمرو، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، راويا قصة تحدي عادل إمام للجماعات المتطرفة : "سنة 1988 كنت متخرج من إعلام قسم صحافة، رئيس التحرير في روز اليوسف، قال لي هتروح أسيوط مع عادل إمام، وكانت الجماعات المتطرفة اعتدت على فرقة مسرحية في أسيوط وكسرت المسرح".

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وتابع: "عادل إمام قرر عرض مسرحية الواد سيد الشغال في أسيوط، وسافرنا معاه، وكنا كلنا خايفين، وكان عادل إمام الوحيد اللي فينا مش خايف، نزلنا في فندق أمام المحطة، فندق بدر، احنا واقفين حاسين إن الراجل في أي لحظة هيحصل له حاجة، والجماعات المتطرفة هتهاجمه، حتى وقت العرض وهو بيحيي الجمهور كنا واقفين في الكالوس وحاسين إنه ممكن يتقتل في أي لحظة ".

وأضاف أديب : "كل سنة وأنت طيب يا زعيم، عمره 80 سنة، منها 50 سنة قمة، لن يأتي مرة أخرى عادل إمام، وهو ذهب أصلي عيار 24، أفلامه ومسرحياته علامات في الوجدان المصري، لن أدعي أني صديق لكني لا أنسى موقفه في أسيوط كان مواجه وشجاع لا يخاف".