"يا بابا هلال..حبيب قلب الوطن العربي" هذا ما قاله أكرم حسني وبشرى ورمزي للزعيم في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص عدد من الفنانين، على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ80 عبر حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا.

ونرصد أبرز ماقاله النجوم للزعيم في التقرير التالي :

أكرم حسني

‏‎كتب الفنان أكرم حسني، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "الزعيم اللي مش هيتكرر أبداً.. كل سنة وأنت طيب.. ويا رب كل سنة معانا وبتمتعنا بفنك زي ما عودتنا دايماً".

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بشرى

نشرت الفنانة بشرى، صورتها مع الزعيم، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت : "كل سنة وانت طيب يا زعيم يا أستاذ عادل يا بابا هلال، يا من أسعدتنا سنين وسنين.. يا فخر الفن المصري وتاريخ في السينما والتليفزيون والمسرح ميتكررش تاني.. بحبك وربنا يديك الصحة يا فالنتينو".

شريف رمزي

نشر الفنان شريف رمزي، صورته مع الزعيم عبر حسابه على انستجرام، وعلق :" كل سنة وانت طيب يا حبيب قلب الوطن العربي والعالم كله، وحبيب قلبي أنا شخصيا بشكل استثنائي.. ربنا يخليك لينا وتفضل دائما استاذنا وحبيبنا وملهمنا.. كل سنة وانت بألف خير وصحة وسعادة يا رب".

يذكر أن، النجم الكبير عادل إمام، يحتفل اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ80 إذ أنه من مواليد 17 مايو 1940.