هذا ما قالته شريهان لعادل إمام في عيد ميلاده الـ80

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة شريهان، على تهنئة الزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ 80، الذي يوافق اليوم الأحد.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏كل سنة وأنت عادل إمام في منتهى الخير والصحة والسلامة والسلام والسعادة".

يذكر أن، النجم الكبير عادل إمام، يحتفل اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ80 إذ أنه من مواليد 17 مايو 1940.