فن ومشاهير

هذا ما قالته شريهان لعادل إمام في عيد ميلاده الـ80

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة شريهان، على تهنئة الزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ 80، الذي يوافق اليوم الأحد.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏كل سنة وأنت عادل إمام في منتهى الخير والصحة والسلامة والسلام والسعادة".

يذكر أن، النجم الكبير عادل إمام، يحتفل اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ80 إذ أنه من مواليد 17 مايو 1940.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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