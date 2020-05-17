هذا ما قالته شريهان لعادل إمام في عيد ميلاده الـ80

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنانة شريهان، على تهنئة الزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ 80، الذي يوافق اليوم الأحد.
وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "كل سنة وأنت عادل إمام في منتهى الخير والصحة والسلامة والسلام والسعادة".
يذكر أن، النجم الكبير عادل إمام، يحتفل اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ80 إذ أنه من مواليد 17 مايو 1940.
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