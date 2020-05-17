خاص| منتج "فلانتينو" يهنئ "الزعيم" عادل إمام بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: حرص المنتج هشام تحسين، منتج مسلسل "فلانتينو" المعروض ضمن السباق الرمضاني الجاري، على تهنئة "الزعيم" عادل إمام بعيد ميلاده. وقال تحسين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كل سنة وانت طيب يا زعيم يا جميل يا أبو قلب كبير، ربنا دايما يديك الصحة ويخليك لينا". "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، محمد كيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي.

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