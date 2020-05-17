روجينا عن عادل إمام: "ظاهرة لم ولن تتكرر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :
حرصت الفنانة روجينا، على تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ80.
ونشرت روجينا، صورة عادل إمام عبر حسابها على تويتر، قائلة : "كل سنة وانت طيب يا زعيم.. أثرت في وجدان الوطن العربي.. منحت جمهورك البهجة ومنحك الحب .. الزعيم ظاهرة فنية وإنسانية لم ولن تتكرر".
يذكر أن، النجم الكبير عادل إمام، يحتفل اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ80 فهو من مواليد 17 مايو 1940.
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