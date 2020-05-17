تراند اليوم : فيديو| ممثل مصري يعتذر عن "غدره" بصديقه

على الرغم من أن الأمر محض تمثيل، لكن الظاهرة اللافتة في الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان هي حالة التفاعل التي جعلت البعض يهاجم ممثلين بعينهم عن أدوار الشر التي نجحوا في تجسيدها.

آخر هؤلاء الممثل أحمد صلاح حسني الذي واجه انتقادات من المتابعين له بسبب مشهد الغدر بالممثل ياسر جلال، أو حسن "حسن الجبالي"، الشخصية التي يجسدها في مسلسل "الفتوة".

لكنه حسني الذي يجسد شخصية "عزمي" في المسلسل أكد أن ذلك من مقتضيات الدور.

وكان "عزمي" غدر بـ "الجبالي" في الحلقة الرابعة والعشرين من المسلس، بعدما أعطاه ظهره، مؤكدًا له أنه لا يأمن لأحد في الدنيا مثله، لكن يغدر به عزمي ويطعنه من الخلف.

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وعلّق حسني عبر حسابه على موقع "تويتر""، قائلاً: "صراع النفس البشرية للإنسان علي الأرض مشهد الغدر فيه درس كبير وهو إنك عمرك ما تسلم رأسك للشيطان وأنت غاضب وغير قادر علي التفكير.. الخيانة والغدر أبشع صفة لأي إنسان علي الأرض لا أعتقد أن هناك أبشع من أن تكون خائن.. حتى لو ندمت علي ما فعلت هيكون فات الأوان.. مش ده تمثيل بس والله زعلان".

ومسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.



