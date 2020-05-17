تراند اليوم : وفاة فنان كوميدي شهير.. وابنته: ليس بـ"كورونا"



رحل عن عالمنا الممثل الكوميدي والكاتب الأمريكي فريدريك تشارلز ويلارد والمعروف باسم "فريد ويلارد"، عن عمر ناهز 86 عاما.

وأكدت هوب مولبارغر، ابنة الممثل الراحل وفاته بأسباب طبيعية وليس بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية، بدأ ويلارد مشواره الفني على المسرح في أواخر الخمسينيات وبعدها بدأ يتعاون كوميديا مع فيك غريكو وأسسا فرقة "غريكو & ويلارد"، التي حققت شهرة ونجاحا أدى لتلقيهما أدوارا في المسلسل التليفزيوني ”Get Smart“، وعرضا تمثيليا مع الممثلة الأمريكية كارول بورنيت، ولكن لم تنجح تلك العروض بسبب مغادرة غريكو وانفصل ويلارد وغريكو رسميا في عام 1968.

وفي عام 1967 ظهر ويلارد في أول فيلم سينمائي ”Teenage Mother“، إذ حقق شهرة واسعة في عامي 1977 و1978 وذاع صيته في دور المذيع مارتن هول.