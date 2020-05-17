تراند اليوم : "صافيناز" تثير الجدل بفيديو جريء.. والمتابعين:"ارحمينا احنا في رمضان"

أثارت الراقصة الأرمينية المعروفة في مصر باسم "صافيناز" موجة من الجدل والغضب، بعد نشرها فيديو جريء وهي تؤدي تمارين رياضية.

وظهرت "صافيناز" بدون ماكياج ومرتدية فيزون ضيقاً وتوب كشفت جزءاً من صدرها وهي تقوم بما يشبه تمرينات رياضية فترفع رجلا وهي مستلقية وتنزلها وعلقت عليه :"يلا ستراتشينغ مع بعض".

وعلق المتابعون بأن ما تقوم به من إثارة في شهر رمضان المبارك لا يليق، إذ إنه شهر العبادات وليس مشاهدة الإغراء، طالبين منها أن تتق الله وتتوقف عن نشر هكذا صور ومقاطع فيديو على الأقل احتراماً لشهر العبادة.

وقال البعض موجهًا كلامه لها، بأن عليها أن تحترم مشاعر متابعيها المسلمين، والبلد الذي صنع شهرتها.