تراند اليوم : عادل إمام يفاجيء الجميع في عيد ميلاده بموعد اعتزاله الفن

يحتفل الفنان المصري، عادل إمام، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ80، وسط تساؤلات بموعد اعتزاله الفن.وفاجأ عادل إمام ، في تصريحات نقلتها "البوابة نيوز"، الجميع بغعلان موعد اعتزاله الفن، مشيرًا إلى أنه سيعتزل فورًا إذا شعر أن الجمهور سأم من وجوده فإنه سيتوقف عن تقديم أعمال جديدة، أو عندما أشعر بعدم وجود أفكار جديدة.وتابع أنه يحسب عمره منذ أن حقق حلمه بامتهان الفن الذي يعشقه ويقدسه ويفرّغ فيه كل مخزون طاقته.وتابع: "بالرغم من المسيرة التي يراها الناس أنها كبيرة جدا، إلا أنني أشعر أن لدي المزيد الذي لم أقدمه بعد لجمهوري الذي أقدّره وأعشقه وأخاف من آراءه حتى هذا اليوم، وأتابع انتقاداته وأعمل على ضبطها وآخذها في عين الاعتبار".وعن سبب تعاونه الدائم مع نجله المخرج رامي إمام خلال السنوات الأخيرة، فقال إن ذلك يعود إلى موهبته و"عينة حلوة كمخرج" ويجد متعة وراحة في التعامل معه.وتابع عادل إمام موضحا: "لا أعد حسابات لكون رامي ابني لأنني أكثر من ينتقده في حال أخفق في شيء ما، ولكننا نجحنا سويا في الأعمال السابقة، وهذا أكبر حافز للتعاون".وعلى عكس الرأي الشائع، فإن عادل إمام يرى أن موسم دراما رمضان 2020 تأثر بالإيجاب بسبب فيروس " كورونا " المستجد، وذلك لأنه "جعل الجمهور متابعا أكثر للأعمال الدرامية، وقادر على التمييز بين الأعمال الجيدة وغير الجيدة، وجعلت المنافسة أكثر قوة".

وعن يومياته في فترة حظر التجوال، قال عادل إمام إنه "بيتوتي" بطبعه (محب للجلوس في المنزل) "ويجد متعته فيه أكثر من الخروج، كما أنه حريص على التواجد وسط العائلة والأحفاد.