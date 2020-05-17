تراند اليوم : الخارجية الإسرائيلية تهنيء عادل إمام بعيد ميلاده الـ80



هنأت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الفنان المصري عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ80 والذي يوافق اليوم الأحد 17 مايو، ووصفته بأنه زعيم الكوميديا وحبيب الجماهير.

وكتبت الوزارة على حسابها الرسمي بـ"فيسبوك"، "في عيد ميلاد زعيم الكوميديا وحبيب الجماهير الـ80، عادل إمام الذي غير شكل الكوميديا فى الخمسين عاما الأخيرة، نبعث بأجمل التهاني للعمر المديد والمزيد من الضحك سوية".

وأضافت "ربنا يطول عمرك ودوام التألق".

ووفقا للوزارة، تعرف الجمهور الاسرائيلي على عادل إمام من خلال الأفلام العربية التي كانت تعرض على الشاشة الصغيرة في إسرائيل أيام الجمعة بعد الظهر حيث كان يواكبها الفقير والغني والسياسي والإنسان العادي.

وذكرت أنه ورث خفة الدم من جده، وتعلم أن الناس هم اللبنة الأولى لبناء مستقبل مضئ، لهذا انحاز لهذا الشعب الذى يضحك دائما.. يضحك سرورا، ويضحك ألما.

وختمت "نحن معكم في الضحك إذ تبين أن الضحك هو أفضل السبل لتلافي الأوجاع".



