تراند اليوم : "ريهام عبدالغفور" تمازح "أحمد حلمي" بصورة نادرة.. وسرعان ما حذفتها

سارعت الممثلة المصرية، ريهام عبد الغفور إلى حذف صورة نادرة لصديقها الممثل أحمد حلمي،‏ بعد ممازحتها له، ساخرة من إعلانه لإحدى شركات الاتصالات.

ونشرت "ريهام" عبر حسابها على موقع "تويتر"، صورته وهو مراهق وعلقت عليها: "الشاب ده ساكن جمبنا وعلى ‏طول متضايق واجي أسأله مالك؟ يقول ما أنا عادي أهو"، ساخرة من ظهوره في إعلان شركة "اتصالات" وهو يقول": بعنوان "عادي أهو".‏



غير أنها سرعان ما حذفت التغريدة دون الإفصاح عن أسباب حذفها، وما إذا كانت قد أغضبت حلمي، أم أنها رأت أنها غير مناسبة.

يذكر أن ريهام شاركت مع حلمي في العديد من الأعمال الفنية أشهرها فيلم "جعلتني مجرمًا"، وآخرها المسلسل الإذاعي "لمس أكتاف" الذي عرض في رمضان 2018.