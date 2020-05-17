أصالة تبكي وتكشف عقدتها من العمر بعيد ميلادها الـ51.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بكت الفنانة السورية ​أصالة​ أمس خلال إحتفالها بعيد ميلادها الـ51، وعاشت لحظات من التأثر عبر بث مباشر مع متابعيها في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، كاشفة عن خوفها من التقدم في العمر.

وقالت أصالة إنها "تخاف من تاريخ عيد ميلادها 15 أيار/مايو، منذ أن بلغت 33 عاماً"،

وأضافت: "كنت أخاف من عمري وغالبا أصدقائي أصغر مني".

وتابعت أصالة: "وجدت رقم 51 عاما ليس كثيرا على ما حققته، عشت أول مرة عندما تزوجت أول مرة كان فيها أحلى شيء وهما أبنائي، وطفولتي مع أبي أعتبرها عمر كامل رغم أنني كنت وقتها 15 عاما فقط، وحياة ثانية عندما تزوجت مرة تانية"، (من المخرج طارق العريان الذي أعلنت انفصالها عنه في كانون الثاني/ينايلر الماضي).

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