كاتي بيري تتصدّر بأغنيتها الجديدة "Daisies"

ميرنا وليد - بيروت - تصدّرت النجمة ​كاتي بيري​ مخطط مبيعات أحد التطبيقات الموسيقية، في الولايات المتحدة الأميركية، بأغنيتها الجديدة "Daisies"، التي طرحتها قبل يومين.

وكانت كاتي قد فاجأت محبيها في فيديو كليب الأغنية، بإستعراضها حملها بطفلها الأول، من خطيبها النجم ​أورلاندو بلوم​، وهي عارية تماماً.

الكليب من إنتاج وإخراج ليزا فولوشين، وقد تخطى الـ4 مليون مشاهدة، عبر قناة كاتي الرسمية على "يوتيوب".

وبعد إعلان كاتي حملها بطفلها الأول، إعترفت بأنها تمر بفترة من الإكتئاب، وسط إنتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

يُذكر أن كاتي وأورلاندو قررا تبادل عهود الزواج، في شهر نيسان/أبريل المقبل، إلا أنه لم يتم تحديد موعد ومكان الحفل بشكل دقيق حتى الان.

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