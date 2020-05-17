راغب علامة: "هذه الدولة هدمت كل أمل عند الشباب"

ميرنا وليد - بيروت - إعتبر الفنان ​راغب علامة​ أن حكومة الرئيس حسان دياب إستلمت دولة مفلسة ومنهوبة لا عدل فيها للمساكين، وإستقوت على الضعفاء وإستولت على المناصب والإدارات وحقوق الشعب اللبناني، كما هدمت أمل الشباب لبناء مستقبلهم.

وكتب علامة في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "هذه الحكومة استلمت دولة مفلسة منهوبة محروقة لا عدل فيها للمساكين. بلد استقوت على الضعفاء وعزّزت الفاسدين والظالمين!استولت على المناصب والعقود والمشاعات والمناصب والسفارات وهدمت كل أمل عند الشباب لبناء مستقبلهم! ادارت البلد بمزاجية الزعيم الفاسد الله يكون بعون حكومة حسان دياب".

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