ممثلة شهيرة تنجو من حريق شبّ في منزلها!

ميرنا وليد - بيروت - نجت الممثلة المصرية ​مايا فارس​ من حريق، كاد أن يشبّ في منزلها، وقد روت تفاصيل الحادثة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت فاري: "والله ربنا نجاني النهاردة.. أول مرة أفهم يعني إيه إحساس إنك تنط من بلكونة علشان تلحق بيتك قبل ما يولع.. النهاردة يوم غريب بالنسبالي".

وأضافت: "باب الشقة، اتقفل فجأة وأنا برا الباب والمفتاح جوه والبوتجاز شغال على أكل ومش عارفة أدخل، فحاولنا نكسر الباب.. معرفناش وريحة الشياط طالعة من الشقة ومش عارفة أعمل إيه".

وأضافت فارس: "خبطت على الجيران ونطيت من البلكونة والحمد لله إن الشباك كان مفتوح ولحقت البيت قبل ما الدنيا تولع.. ستر ربنا ده نعمة كبيرة.. الحمد لله يارب".

يُذكر أن فارس تشارك في مسلسل "النهاية"، الذي يعرض حالياً في رمضان، من بطولة يوسف الشريف، سهر الصايغ، ناهد السباعي، وعمرو عبد الجليل.

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