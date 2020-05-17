سيرين عبد النور :" ناس عم تموت من الجوع من الفقر من الامراض من القهر"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لعلم لبنان وهو يرفرف.

وكتبت تعليقاً ورد فيه:" بدي شوف لبنان متل ايام زمان بدعي الرب يحمينا ويخلصنا من الشر يللي عم يلعب فينا لا امان لا استقرار... ناس عم تموت، من الجوع من الفقر من الامراض من القهر بدي شعبي يرتاح يا رب ساعدنا !!!! "

وكان من المفترض أن تطل سيرين في شهر رمضان في مسلسل "دانتيل" إلا أنه تأجل عرض المسلسل للفترة المقبلة بسبب عدم التمكن من انهاء التصوير في ظل الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا، كما أنها تطل ببرنامج سهرانين معاكم بالبيت مع الفنان المصري أحمد فهمي.

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