ميرنا وليد - بيروت - هنأت الممثلة المصرية ​شيريهان​ الممثل المصري ​عادل إمام​ في عيد ميلاده الـ80، فكتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:" "اسمك وحده يكفي سعادة واحترام وفخر، عادل إمام كل ثانية في عمرك ونحن وأبناؤنا نفتخر بك وجميعاً سعداء وطيبين بفنك وخُلُقَك وأخلاَقك وتاريخك، شكرا المبدع الفنان المحترم في كل شيء وتاريخ مصري مشرف لنا".

وأرفقت شيريهان في التعليق صورتها مع إمام من فيلمهما "خلي بالك من عقلك".

يذكر أن عادل إمام يشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "فلانتينو" بطولة داليا البحيري، ودلال ‏عبد ‏العزيز، ‏وعمرو ‏وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من ‏الوجوه ‏الجديدة، ‏وتأليف ‏أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده..هذا ما قالته شيريهان لعادل إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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