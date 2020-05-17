بعد تعرضه للسخرية..آسر ياسين يرد

ميرنا وليد - بيروت - بعد تعرضه للسخرية بسبب نشر صورته القديمة التي اختلف فيها شكله عن أيامنا هذه، ردّ الممثل المصري ​آسر ياسين​ بإعادة نشر هذه الصورة، وكتب تعليقاً:" : "أما الواحد كان وسيم بشكل زمان.. شوجر القصب"، ليرد عليه الممثل أحمد السعدني ضاحكا: "شوجر القصب ملفوف".

وجاء تعليق آسر بعد أن قام أحد المتابعين بنشر الصورة القديمة كاتباً تعليقاً ساخراً:" "شوجر التموين"، مع الإشارة إلى إعجاب كثير من الفتيات بجملة "بحبك يا شوجر" التي قالها للممثلة المصرية نيللي كريم في مسلسل "بـ 100 وش"، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي.



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