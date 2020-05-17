ماغي بو غصن تطالب المدارس بإيقاف العام الدراسي

ميرنا وليد - بيروت - طالبت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ المدارس اللبنانية بإيقاف العام الدراسي لأن الأولاد يعانون في هذه المرحلة الصعبة.

وكتبت في التفاصيل :"تويت حب وعاطفة للمدارس...الرجاء انهاء العام الدراسي...اولادنا يعانون من كل الظروف الراهنة وراحتهم النفسية في الوقت الراهن اهم من اي شيُ...وشكرا"

يذكر أن ماغي تطل في شهر رمضان في مسلسل "أولاد آدم" من بطولتها مع مكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب ودانييلا رحمة، ومن إخراج الليث حجو وتأليف رامي كوسى ومن إنتاج شركة إيغل فيلمز لصاحبها السيد جمال سنان.

ويحقق العمل نجاحاً كبيراً ومتابعة كبيرة من قبل المشاهدين.

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