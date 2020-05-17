ميرنا وليد - بيروت - تستعد مغنية الجاز الأميركية ​ميلودي غاردو​ لمشروع تكوين "أوركسترا عالمية رقمية"، حيث أنها دعت الموسيقيين في أنحاء العالم إلى عزف قطع موسيقية من ألبومها الجديد على الإنترنت لمحاربة الشعور بالوحدة ومقاومة الضغوط المالية الناجمة عن فيروس كورونا.

وسيتم العزف على آلات وترية أو آلات نفخ أو آلة الهارب،‭‭ ‬‬للمشاركة في أغنيتها الجديدة ”فروم باريس وذ لاف“، بعدها سيقوم المنتجون بجمع القطع الموسيقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الموسيقيين سيتقاضون أجوراً وستذهب العائدات إلى منظمات خيرية يستفيد منها العاملون في القطاع الصحي الذين هم في الصفوف الامامية لمواجهة فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميلودي غاردو تطلق مشروع تكوين "أوركسترا عالمية رقمية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.