نجوى كرم ترند أوّل عبر تطبيق “تيك توك”… وخطة بديلة في الأفق

ولكن ذلك لم يجعلها تفكر في خوض تجربة تقديم فيديوهات خاصة بها عبر “تيك توك” خلال الفترة المقبلة، حيث ستكتفي بمشاهدة فيديوهات الجمهور فقط.

بعيداً عن ذلك، تحاول نجوى كرم حسم قرارها تجاه أنشطتها الفنية في الفترة الحالية.

وأفادت بعض المصادر أن نجوى كرم التي كانت قد أوقفت نشاطها الغنائي تمامًا، أو تقديم أي عمل غنائي جديد في الفترة الأخيرة بعد أزمة فيروس كورونا، تفكر جديًا في خطة بديلة حيث تضع استعداداتها لطرح عمل جديد خلال الفترة المقبلة حال هدوء الأوضاع الصحية في لبنان، خاصة أنها كانت قد أنهت تسجيل أكثر من عمل غنائي خلال الفترة الماضية قبل دخول العالم في أزمة انتشار عدوى فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن نجوى كرم تنتظر تحديد الموعد النهائي لعرض حلقات برنامج “ذا فويس سينير” الذي تأجل قبل أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، ومن المقرر أن يُحدّد الموعد النهائي عقب عيد الفطر المبارك.