دنيا بطمة عن زوجها : ” خليه يجرب يتزوج مرة ثانية “

كتب امير فتحي في الأحد 17 مايو 2020 12:57 مساءً - أجرت الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” لقاء لها برفقة زوجها المنتج البحريني ” محمد الترك ” عبر شبكات مواقع التواصل الإجتماعي . وخلال المقابلة وجه المحاور سؤالا لدنيا بطمة حول تقييم مهارتها في الطبخ من رقم 1 إلى 10 . ليجيب زوجها بدلا عنها مشيرا بأصابعه إلى الرقم 2 دون أن يظهر على الشاشة . ورد المحاور على ذلك مازحا بأن محمد الترك بإستخدامه للرقم 2 قد يتزوج عليها قائلا : ” انتبهي قال 2 يعني الثانية جاية في الطريق ” . وردت دنيا بطمة على ذلك قائلة : ” خليه يجرب بس ” .

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