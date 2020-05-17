اليسا تتعرض لانتقادات بعد وصف كورونا بالخدعة

على ما يبدو ان الفنانة اليسا لها وجهة نظر مختلفة حول أزمة فيروس كوورنا، حيث اعتبرت ان الوباء خدعة ضمن صراع بين الدول الكبرى.

وتبنت اليسا هذه النظرية واعادت نشر الفيديو عبر حسابها على تويتر، حيث يظهر في الشريط بعض المواطنين الألمان وهم يتظاهرون في ميونيخ، للتعبير عن رفضهم حول التطعيم أو اللقاح ضد الفيروس، لأن وجهة نظرهم تقول أن هذا الوباء ما هو إلا خدعة ضمن صراع بين الدول الكبرى”. وعلقت اليسا قائلة: “And I Agree”.

بعد هذا الفيديو، تعرضت اليسا لانتقادات بسبب ترويجها لنظرية المؤامرة وذلك لأنها فنانة يتابعها الملايين حيث يكون وقع الفيديو كارثياً على المجتمع. وهناك من أكد ان اللقاحات سمحت للاطباء بالقضاء على أمراض خطيرة عبر الزمن، بالاضافة الى أن اللقاح ضد فيروس كورونا لم يتوفر حتى الساعة.

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وفي نظرة سريعة حول عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، حيث ارتفع الرقم إلى أكثر من 300 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات أربعة ملايين و413 ألف إصابة بالفيروس حول العالم، وفق أحدث إحصائية شملت196 بلدًا.

نذكر ان اليسا تستعد لطرح أغنية من ألبومها الجديد على عيد الفطر. الأغنية بعنوان “قهوة الماضي” كلمات الشاعرة سهام الشعشاع، الحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري.

آخر أعمال اليسا أغنية “هنغني كمان وكمان” كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيي، فواصل موسيقية محمد يحي وتوزيع إلهامي دهيمة.

اليسا صورت الأغنية على طريقة الفيديو الكليب حمل توقيع ايلي رزقالله الذي اعتمد فكرة بسيطة مستوحاة من أجواء الحجر المنزلي والمفاجأة مشاركة صديقتها النجمة هيفا وهبي من خلف شاشة الهاتف.