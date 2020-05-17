خاص- مايا دياب فتحت قلبها لموقع “الخليج 365”: وضع شقيقتي صعب

منذ أيام أهدت النجمة مايا دياب حفلها الفني الذي احيته عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، الى شقيقتها “موني” التي تعرضت لحادث سير مروع جداً وأدخلت الى المستشفى لعدة أيام.

موقع “الخليج 365” تواصل مع مايا دياب لمعرفة التطورات الصحية الأخيرة لشقيقتها خاصة بعد الحزن الذي لفها في الأيام الماضية، ففتحت لنا قلبها وأكدت ان شقيقتها خرجت من المستشفى بعد تحسن وضعها الصحي.

وكشفت مايا ان شقيقتها خضعت لعمليتين جراحيتين في قدميها حيث تم وضع 18 برغياً، اضافة الى كسر في يديها الاثنتين وحالتها صعبة جداً وتشعر بألم شديد ومن المتوقع ان تبقى اكثر من شهرين ملازمة الفراش.

وكانت مايا قد أحيت حفلها الثاني خلال فترة الحجر المنزلي وقدمتها لأول مرة على طريقة virtual live show 360. غنت مايا عددًا كبيرًا من الاغنيات الخاصة مثل صديقة الي، سبعة رواح، كده بردو تغيب، يا قاطفين، واغنيات أخرى خاصة امثال: “اه لو لعبت”، “يا زهر”، “ايام الشتي” لميريام فارس ولو تعرفوه لإليسا بعد ان عبرت عن محبتها للنجمتين واعجابها بهذه الأعمال الرائعة بأجواء جمعت بين الرقص والرومنسية واعدة الجمهور بحفل كبير ايضًا في عيد الفطر.