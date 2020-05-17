ماغي بوغصن تطالب بإنهاء العام الدراسي: أولادنا يعانون

وجهت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن رسالة الى وزير التربية والتعليم العالي في لبنان طارق المجذوب بوجوب اتخاذ القرار بإنهاء العام الدراسي خاصة أن اولادنا يعانون في ظل هذه الظروف الراهنة، كما أن راحتهم النفسية في الوقت الراهن أهم من اي شيء.

وغرّدت “بوغصن” عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر قائلة: “تويت حب وعاطفة للمدارس…الرجاء انهاء العام الدراسي…اولادنا يعانون من كل الظروف الراهنة وراحتهم النفسية في الوقت الراهن أهم من اي شيء… وشكرًا”.

وكان وزير التربية قد أصدر قراراً بإقفال كل المؤسسات التعليمية من روضات ومدارس وثانويات ومعاهد مهنية وجامعات بسبب انتشار فيروس كورونا منذ شباط الفائت.

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من جهة أخرى، تحقق ماغي نجاحاً كبيراً بدور “القاضية ديما” في مسلسل “أولاد آدم” الذي يحظى بإشادات كثيرة واعجاب الجمهور، والذي يعرض عبر شاشة MTV اللبنانية ومنصة شاهد.

المسلسل يضم نخبة من النجوم نذكر منهم: ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة، قيس الشيخ نجيب، رودني الحداد، ندى أبو فرحات، كارول عبود، طلال الجردي وغيرهم، تأليف رامي كوسا وإخراج المخرج الليث حجو، ومن انتاج شركة ايغل فيلمز.

وكان المنتج جمال سنان قد كشف أنه يدرس مع فريق العمل على إنتاج جزء ثان من العمل الذي يروي قصة درامية تراجيدية اجتماعية، تعكس الواقع المعيشي الذي يعصف بالعائلات العربية وسط صراعات كبيرة وقصص واقعية في إطار دراميّ مشوّق جداً.. فهل سيكون هناك جزءاً ثانياً من “أولاد آدم” سننتظر ونرى في الحلقة الاخيرة.