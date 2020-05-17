بالصور- مروة ناجي احتفلت بعيدها مع ولديها

احتفلت النجمة المصرية مروة ناجي بعيد ميلادها، مع ابنيها آسر وآدم..

ونشرت “ناجي” عبر حسابها على انستغرام بعض الصور من أجواء الاحتفال بعيدها ضمن أجواء عائلية. وشكرت الاصدقاء والجمهور والمحبين على أمنياتهم وتعليقاتهم المحبة.

من جهة أخرى، اطلقت مروة ناجي قبل ساعات دعاءً بمناسبة شهر رمضان المبارك بعنوان “أنا المكسورة” كلمات سيد عزمى، ألحان وليد سامي، توزيع عمرو الخضري.

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نذكر أن موقع “الخليج 365” كان قد كشف منذ أسابيع أن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” تعمل على اغنية جديدة وهي الثالثة التي تجمعها مع النجمة مروة ناجي.

شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الحريصة على سلامة النجوم وكل العاملين معها في ظل انتشار فيروس كورونا، قامت بإستئجار الاستديو بأكمله وتعاقدت مع شركة مختصة لتعقيم الموقع لتجنب أي إصابات في فيروس كورونا وذلك خلال تواجد الفنانة مروة ناجي في الاستديو لوضع صوتها عليها.

ويعتبر هذا التعاون هو الثالث بين مروة ناجي وشركة لايف ستايلز ستوديوز بعد أغنيتين ناجحتين هما “حبيت من قلبي” و “لما لقيتك”، التي أطلقتها في التاسع من آذار 2020. والعملين من توقيع المخرج المبدع فادي حداد.