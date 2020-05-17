في عيده، المشاهير يهنئون عادل إمام سفير الفن المصري والعربي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الفنان الكبير عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الثمانين الذي يصادف اليوم في 17 مايو.

بهذه المناسبة السعيدة، اتخذ المشاهير من حساباتهم على مواقع التواصل، منبراً ليوجهوا أجمل رسائل التهنئة للزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، بالاضافة الى آلاف الرسائل من الجمهور الذي يحب ويعشق أعمال سفير الفن المصري والعربي بحسب ما وصفه الفنان أشرف زكي.

ونشر المخرج رامي إمام عبر حسابه على انستغرام فيديو تضمن عدة مشاهد مختلفة من أعمال والده الزعيم عادل إمام على أغنية تحمل اسم والده، تهديه له الشركة المتحدة بمناسبة عيد ميلاده الثمانين. وكتب رامي إمام: “شكرا جزيلا من القلب لجميع صناع هذا العمل الجمييييل جدا و المؤثر جدا جدا، شكرا جزيلا الأستاذ تامر مرسي، الاستاذ يسري الفخراني، صديقي و حبيبي أيمن بهجت قمر، المبدع الموهوب محمد كيلاني، و المتالق المتميز محمود العسيلي وجميع طاقم العمل الفني والتقني… و شكرا جزيلا المتحدة للخدمات الفنية لهذا الاهداء الرائع… تسلم ايديكم جميعا”.

من جهتها نشرت النجمة شريهان على موقع انستغرام فيديو لمشاهد عديدة تجمعها مع عادل إمام من فيلم “خلي بالك عقلك”، وكتبت: “اسمك وحده يكفي!!! سعادة واحترام وفخر ، عادل إمام، كل ثانية في عمرك ونحن وأبناؤنا نفتخر بك وجميعاً سعداء وطيبين بفنك وخُلُقَك وأخلاَقك وتاريخك.. شكراً عادل إمام المبدع الفنان المحترم في كل شيئ و تاريخ مصري مشرف لنا، كل سنة وأنت عادل إمام في منتهى الخير والصحة والسلامة والسلام والسعادة”.

أيضاً نشرت هالة مُقبل حفيدة عادل إمام من ابنته سارة، صورًا لها مع جدها لتهنئه بعيد ميلاده. وكتبت هالة: “إلى أفضل جد بالعالم، الرجل الذي لم يفشل في رسم ابتسامة على وجه كل إنسان، أتمنى أن أكون مثلك في يوم من الأيام أنت قدوتي، شكرا لأنك دائما تلهمني وتشجعني في كل خطوة، أنت الملك في عائلتي، أنا بحبك جدا يا بطلي”.

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وحرصت الفنانة هالة صدقي على تهنئة الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ 80، والموافق ١٧ مايو الجاري. ونشرت صدقي صورة من أحد الأعمال التي جمعتها بالزعيم، على انستغرام وكتبت: “كل سنة وأنت الزعيم، وعقبال مليون سنة وأنت في حياتنا تفرحنا وتسعدنا بأعمالك”.

أيضاً نشر الفنان أحمد فهمي، رسالة جاء فهيا: “كل سنة والزعيم الاسطورة العظيم الأستاذ عادل إمام بصحة وخير وسعادة و نجاح وتفوق، ربنا يحفظك لينا”.

أما الفنان كريم فهمي نشر اغنية الزعيم عادل امام وكتب: “الزعيم، برافو أيمن بهجت قمر، محمد كيلاني، محمود العسيلي وهاني ربيع والأستاذ يسري الفخراني، عيد سعيد للزعيم”.

من جهته، كتب الفنان حمدي الميرغني: “كل سنة وحضرتك طيب يا زعيم ربنا يخليك لينا ويبارك في صحتك”.

أيضاً الفنان أحمد صلاح حسني شارك في هذه المناسبة وكتب: “كل سنة وزعيم السينما والدراما والمسرح في مصر والوطن العربي طيب”.

نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي كتب: “انه الزعيم انه عادل امام انه سفير الفن المصرى والعربي”.

الفنانة روجينا كتبت: “كل سنة وانت طيب يازعيم اثرت فى وجدان الوطن العربى منحت جمهورك البهجة ومنحك الحب. الزعيم ظاهرة فنية وانسانية لم ولن تتكرر”.