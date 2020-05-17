كيف قيم الستايلست أرين أرضروميان إطلالة نادين الراسي الأخيرة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تألقت الممثلة اللبنانية نادين الراسي خلال إطلالتها ضمن برنامج "راحت علينا" الذي يقدمه الاعلامي هشام حداد.

وظهرت نادين بجرأتها المعهودة وأبدت رأيها ببعض الأمور بوضوح من دون اللجوء إلى المراوغة أو حتى حفظا لماء الوجه حرصا على علاقاتها في الوسط الفني، فأجابت ردًا على سؤال حول الممثلة التي أعطاها الإعلام أكبر من حجمها بأنها "ستيفاني صليبا"، وفسرت ذلك بسبب أدوارها التمثيلية القليلة، وبأنها لا تعرف ما إذا كانت ستيفاني موديل أو ممثلة، كما رفضت نادين أن تقيّم أداءها لأنها لم تتابع أي مسلسل لها.

وكشفت خلال مقابلتها أنها ستكون عروس 2020, إذ قررت دخول القفص الذهبي مع مجد دعبول خلال شهر آب، مؤكدة أنه تم البدء بتحضير فستان الزفاف الذي يصممه حنا توما.

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وأكدت أنها تتخوف من أن تكون نهايتها كالنجمة داليدا، مؤكدة أنها حاولت الانتحار وإنهاء حياتها نظرًا للضغوطات التي كانت تتعرض لها، ولكن ابنها مارك هو من أنقذها في اللحظات الأخيرة، قائلةً: "ابني مارك شالني من القبر"، ولفتت إلى أنها تعيش اليوم مرحلة جديدة من حياتها ووضع الله في دربها إنسانا يقدرها.

وشددت الراسي على أنها ما زالت موجودة و بقوة على الساحة و هي Number 1، لافتة أنها من قرر الاعتزال فنيًا وأعلنت ذلك عبر صفحتها الخاصة على تويتر وستعود عن هذا القرار في الوقت المناسب.

ومن التصاريح التي تناقلها متابعو هذه الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان اعتراف نادين بأن جمعة المصالحة التي أقامتها ماغي بو غصن كانت بهدف نبيل منها، طارحة السؤال: هل ما زلن يتابعن بعضهن على تويتر؟ وفي الوقت عينه أشارت إلى أن نادين نجيم هي الأقرب لها حاليًا كونهما تتحدثان دومًا هاتفيًا.

الفيديو المرفق، يتحدث خلاله الستايلست أرين أرضروميان عن إطلالة نادين الراسي خلال برنامج "راحت علينا" الذي يقدمه الاعلامي هشام حداد، إذ رأى أنها دوما متألقة، مبديا رأيه في بعض التفاصيل الصغيرة التي لا بد التنبه لها.