محمد زيدان يكشف سبب انفصاله عن"مي عز الدين" في "شيخ الحارة"

نفى نجم المنتخب المصري السابق محمد زيدان، أن تكون خطوبته من النجمة مي عز الدين مجرد خطوة لنسيان زوجته الأولى الدنماركية.

وقال عبر برنامج شيخ الحارة على قناة القاهرة والناس مع إيناس الدغيدى، "وقت زواجي من زوجتي الأولى، كنت على علاقة بمى عز الدين، ولكنها كانت علاقة صداقة، وبعد انفصالي، بدأت العلاقة تتطور بيننا، حتى أعلنا خطوبتنا".

وتابع زيدان، "بعد حوالى 3 أو 4 شهور، اختلاقنا أنا ومى بسبب ظروف الشغل عندها، وسفري علشان لعبي مع فريقي الألماني، ولكن لحد دلوقتى تربطنى بمي صداقة، وهى انسانة جميلة، وكل الناس بتحبها، وأنا علاقتي بمراتى كويسة، ولكن لو مى فى ظروف صعبة مش هتخلى عنها"

وأكد زيدان، إنه حاليا متزوج من مصرية بعد أن انفصل عن زوجته الدنماركية، قائلا، عندي من زوجتي الأولى ولدين، وحاليا متجوز مصرية اسمها ميناس، ولدى منها ولد اسمه زيدان وعايشين حياة مستقرة".

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